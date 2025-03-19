Dünya Medyasından İmamoğlu’nun Gözaltı Yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi gözaltına alındı. Bu gelişme, Türkiye’de siyaseti derinden etkileyen bir durum yaratırken, dünya basınında da geniş yankı buldu. Uluslararası medya, İmamoğlu’nu “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi” olarak tanımladı ve gözaltı kararını siyasi bir adım olarak değerlendirdi. Türkiye’de yaşanan süreci tüm yönleriyle ele aldı.

financial times: erdoğan’ın en büyük rakibi gözaltında

Financial Times, haberi “Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı” başlığıyla duyurdu. Gazete, İmamoğlu’nun siyasi çıkışları nedeniyle çeşitli soruşturmalarla karşılaştığını ve hükümeti yargıyı siyasi bir araç olarak kullanmakla suçladığını belirtti. Haberde, “Türkiye’nin en popüler siyasi figürlerinden biri olan İmamoğlu, bir yıldan kısa süre önce 16 milyonluk İstanbul’un belediye başkanlığını açık ara kazandı. Kamuoyu yoklamaları, onu Erdoğan’ın önünde gösteriyor,” bilgileri yer aldı. Ayrıca, İmamoğlu’nun CHP’nin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday olduğu ve diplomasının iptal edilmesi nedeniyle yarıştan engellenme riski taşıdığı ifade edildi.

bloomberg: baş rakip imamoğlu gözaltına alındı

ABD merkezli Bloomberg, “Erdoğan’ın baş rakibi İmamoğlu gözaltına alındı” başlığıyla haberi aktardı. İmamoğlu’nun geçen yıl İstanbul seçimlerinde Erdoğan’ın adayını yenerek cumhurbaşkanlığı için en güçlü isim durumuna geldiği vurgulandı. Gazete, “Pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi bekleniyordu,” ifadesine yer verdi. Ayrıca, gözaltının yedi yıldan fazla hapis ve siyasi yasak içeren davaların ardından gerçekleştiğinin altı çizildi.

cnn: siyasi baskının yeni aşaması

CNN, haberi “Erdoğan’ın baş rakibi” perspektifiyle ele alarak eleştirmenlerin gözaltıları “siyasi bir operasyon” olarak değerlendirdiğini aktardı. Haberde, “Bu adım, Erdoğan’ın geçen yılki yerel seçim yenilgisinden sonra muhalefete yönelik baskıyı artırdığının bir göstergesi,” denildi. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi de hatırlatılarak, “Lisans diploması olmayan biri cumhurbaşkanı adayı olamaz,” vurgusu yapıldı.

the guardian: erdoğan zafer kazanamayacağını anladı

İngiliz The Guardian, “Erdoğan’ın en önemli rakibi, diploması iptal edildikten bir gün sonra gözaltına alındı” ifadeleriyle haberi aktardı. CHP’nin 23 Mart’ta İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemeyi planladığı kaydedilirken, “2028’de yapılması planlanan seçimler erken bir tarihe çekilebilir,” yorumu yapıldı. Teneo’dan Wolfango Piccoli’nin “Diploma iptali, Erdoğan’ın seçimle zafer elde edemeyeceğini anladığını gösteriyor,” sözleri dikkat çekti.

le monde: erdoğan’ın büyük rakibi gözaltında

Fransa’nın Le Monde gazetesi, “Erdoğan’ın büyük rakibi gözaltına alındı” başlığıyla olayı aktardı. İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde CHP’yi temsil etmek için tek aday olduğu belirtildi ve “Türkiye’de erken seçim ihtimali de masada,” denildi. Gazete, operasyonun Türkiye’deki siyasi atmosferi daha da gerdiğini ifade etti.

france 24: imamoğlu’nun kariyeri davaların gölgesinde

France 24, İmamoğlu’nu “Erdoğan’a meydan okuyabilecek en güçlü aday” olarak tanımladı ve “Kariyeri, siyasi nedenlerle açıldığı söylenen davaların gölgesinde kaldı,” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Haberde, Türkiye’de internet ve sosyal medya erişimlerine getirilen sınırlamalar da detaylı bir şekilde ele alındı.