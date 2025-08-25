Dünya’nın Gölgesinde Gizemli Nesne Keşfedildi!

GÖKBİLİMCİLER YENİ BİR YOL İZLİYOR

Onlarca yıldır gökbilimciler, radyo teleskopları ve optik cihazlar aracılığıyla uzaydan gelen olası yapay sinyalleri dinliyor ve dünya dışı zeka arayışını sürdürüyor. Ancak son yapılan bir çalışma, dikkatleri Güneş Sistemi’nde gizlenmiş olabilecek uzaylı teknolojilerine çevirmiş durumda. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı bilimsel dergide yayımlanan bu çalışmaya göre, araştırmacılar Dünya’nın gölgesini doğal bir filtre olarak kullanarak insan yapımı uydu ve uzay çöplerinden gelen parazitleri ayıklamayı planlıyor.

Stockholm Üniversitesi’nden Beatriz Villarroel’in öncülük ettiği ekip, gökyüzünde giderek artan uydu ve enkaz kalabalığı yüzünden “dünya dışı” olabilecek cisimleri seçmenin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguluyor. Bilim insanları, her gece Dünya’nın uzaya koni biçiminde bir gölge yansıttığını belirterek, bu bölgenin “temiz arama alanı” sunduğunu ifade ediyor. Bu bölgede, uydulardan yansıyan güneş ışığının görülmemesi nedeniyle tespit edilen olağan dışı ışık parlamalarının veya izlerin, teorik olarak yabancı kökenli olabileceği öne sürülüyor.

GİZEMLİ BİR NESNE TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, Kaliforniya’daki Zwicky Transient Facility (ZTF) teleskobundan elde ettikleri 200 binden fazla görüntüyü inceledi. NEOrion adlı otomatik sistem, şimdiden binlerce aday cisim tespit etti; bu nesnelerin çoğu meteor, uçak ya da bilinen asteroitler olarak belirlendi. Ancak ekip, kataloglarda yer almayan ve tipik asteroitlerden çok daha hızlı hareket eden gizemli bir nesneyle karşıladı. Yine de bu cismin ne olduğu henüz doğrulanamadı.

YENİ PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmada ayrıca 1957 öncesine ait astronomik fotoğrafların taranması ve şüpheli cisimlerin renk spektrumlarının incelenmesi gibi yeni yöntemlerin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Araştırma, doğrudan bir uzaylı teknolojisi kanıtı sunmasa da, mevcut teleskoplarla bu tür sistematik aramaların mümkün olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, ExoProbe adı verilen yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje sayesinde farklı teleskoplardan eşzamanlı gözlemler gerçekleştirilerek, gizemli cisimlerin kesin mesafeleri ve özellikleri belirlenebilecek.