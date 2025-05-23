DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ): GAZZE’DE SİSTEM ÇÖKÜYOR

İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail’in ablukası altındaki Gazze’deki saldırıların, bölgedeki sağlık sistemini çöküşe sürüklediğini duyurdu. DSÖ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gazze’deki yoğun askeri saldırılar sağlık sistemini çökmeye itiyor” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin en az yüzde 94’ünün ya hasar gördüğünü ya da tamamen yıkıldığını belirtti.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÇÖKME TEHDİDİ ALTINDA

Açıklamada, Gazze’deki 36 hastaneden yalnızca 19’unun kısmen işlevini sürdürebildiği vurgulandı. DSÖ, “Hastaneler asla militarize edilmemeli ve hedef alınmamalı” diyerek sağlık tesislerinin korunması gerektiğine dikkat çekti. Paylaşımda, saldırılar ve artan gerilimin etkisiyle son bir hafta içerisinde 4 büyük hastanenin kapandığı bilgisi de verildi. Ayrıca, Gazze’nin kuzey bölgesi neredeyse tüm sağlık hizmetlerinden yoksun bırakıldı; güneydeki birkaç hastane ise aşırı yük altında ve kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.