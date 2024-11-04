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Dünya Savaşı Riskleri: Güvenlik Endişeleri Artıyor

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DÜNYA ÇATIŞMALARI VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

İsrail’in Gazze’deki saldırıları ile İran arasındaki çatışmalar, Afrika’daki iç savaşlar ve Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaş, Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik gibi meseleler, küresel güvenlik endişelerini artırıyor. Dünya genelinde yaşanan çatışmalar ve tırmanan bölgesel gerilim, 3. Dünya Savaşı’nın kapısının çaldığına dair yorumlar yapılıyor.

KÖTÜ SENARYO HAZIRLIKLARI

Mirror gazetesinde yer alan bilgilere göre, birçok kişi şimdiden en kötü senaryolar için hazırlıklara başladı. Silikon Vadisi’ndeki teknoloji uzmanları, olası bir savaş durumu için kaçabilmek amacıyla özel jetler kiraladıklarını belirtiyor. Bu gelişmeler, dünya genelinde artan gerginlik ve belirsizlikle birlikte, insanların endişelerini daha da derinleştiriyor.

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