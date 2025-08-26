Dünyada Hipersonik Füze Rekabeti Artıyor

HIPERSONİK FÜZE YARIŞINDAKİ GÜÇ DENGELEMELERİ

Dünyada “hipersonik füze yarışı” hız kesmeden devam ediyor ve Çin ile Rusya’nın, yüksek manevra kabiliyetine sahip füzeleriyle dikkat çektiği görülüyor. Birçok ülke hipersonik füze üretiminde çaba gösterirken bu gelişmeler askeri dengeleri değiştiriyor ve geleceğin savunma stratejilerini yeniden şekillendirecek projeleri gündeme getiriyor. Avustralya ve ABD’nin iki yılda bir düzenlediği “Talisman Sabre” tatbikatının 11’incisi gerçekleşti. Tatbikat sırasında ABD yapımı “Dark Eagle” (LRHW) hipersonik füzesinin Avustralya’ya konuşlandırılması, Çin’in tepkisini çekti.

HIZ VE MANEVRA KABİLİYETLERİ

Hipersonik silahlar, ses hızının beş katından daha hızlı hareket edebilen ve saatte 6,200 kilometreden fazla hızlara ulaşabilen gelişmiş füze sistemleri olarak öne çıkıyor. Bu sistemler, balistik füzelerden farklı olarak atmosfer içinde yüksek manevra kabiliyeti sergileyebiliyor, yön değiştirebiliyor ve hedefe ulaşmak için farklı rotalar izleyebiliyor. Hipersonik füzelerin bu özellikleri, mevcut hava ve füze savunma sistemleri için zor hedefler haline gelmelerine neden oluyor. Özellikle bu silahların geliştirilmesi, küresel güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendirebiliyor. Ülkeler arasındaki hipersonik silah yarışı, stratejik caydırıcılık ve askeri üstünlük açısından temel bir konu olarak kabul ediliyor.

ÇİN’İN HİPERSONİK SİLAHLARDAKİ LİDERLİĞİ

Hipersonik silahların dünyada yeni bir kavram olmamakla birlikte, kullanım ve geliştirme süreçleri çoğu ülkede devam ediyor. Çin ve Rusya’nın yüksek manevra kabiliyetine sahip hipersonik füzeleriyle ön plana çıkan liderler konumları, ABD ve diğer Batılı ülkeleri füze teknolojilerini geliştirmeye zorlamaktadır. Çin, nükleer başlık sayısını artırarak dünyanın en hızlı büyüyen nükleer cephanesine sahip ülke pozisyonunda bulunuyor. 2019’da düzenlenen askeri geçit töreninde, Çin’in nükleer ve hipersonik füzeleri tanıtıldı. Özellikle DF-17 modeli dikkat çekiyor; bu orta menzilli balistik füze, DF-ZF hipersonik kayar aracı taşıyor ve yüksek hızda manevra yaparak düşman savunma sistemlerini geçebiliyor. Uzmanlar, DF-17’nin menzilinin ve esnekliğinin, özellikle bölgesel askeri üstünlük sağladığını belirtiyor.

RUSYA’NIN YATIRIMLARI VE SİSTEMLERİ

Rusya, Avangard ve Kinjal gibi hipersonik silah sistemleriyle öne çıkıyor. Avangard’ın düşman savunma sistemlerini alt edebileceği ve ses hızının 20 katına ulaşabileceği savunuluyor. Hem nükleer hem de konvansiyonel başlık taşıyabilen Avangard, modernizasyon ve yatırım sürecine büyük kaynaklar ayırıyor. Kinjal ise yüksek manevra kabiliyeti ile mevcut savunma sistemlerini aşabiliyor. Ayrıca, Belarus’a konuşlandırılacağı düşünülen hipersonik ekipmanlarla donatılmış “Oreşnik” balistik füzesinin de kullanıma girdiği belirtiliyor.

ABD’Yİ KAYGI SARMIŞ DURUMDA

Son yıllarda hipersonik silahlar alanında Rusya ve Çin’in gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilerle karşılaşan ABD ise kapasitesini artırmak amacıyla üç farklı program üstünde çalışıyor. Bu programlar arasında “Dark Eagle” (LRHW), “ARRW” (AGM-183A) ve “HACM” (Hipersonik Saldırı Seyir Füzesi) yer alıyor. Avustralya’daki tatbikat ile gündeme gelen Dark Eagle’ın 2025 sonunda envantere girmesi planlanıyor. ARRW’nin operasyonel tedarik planının henüz net olmadığını vurgulamak gerekiyor. Bu silahlar, yüksek hız ve manevra kabiliyetleri sayesinde radar sistemleri tarafından geç tespit edilebiliyor.

KUZEY KORE VE HİNDİSTAN’IN STRATEJİLERİ

Kuzey Kore, hipersonik füze çalışmalarında dikkat çekici adımlar atıyor. 2021 yılında ilk kez test edilen Hwasong-8, atmosfer içinde manevra yeteneği sayesinde müdahale edilmesi zor bir sistem haline geliyor. Hindistan ise hipersonik füze teknolojilerinde önemli bir aktör konumuna ulaşmış durumda. ET-LDHCM, LRAShM, Shaurya ve BrahMos-II gibi füzeler geliştiren Hindistan, Rusya ile ortaklaşa yürüttüğü projelerle hipersonik silahların kapasitesini artırmayı hedefliyor.

AVRUPA’NIN DÜŞÜK TEMPOSU

Avrupa, hipersonik silah teknolojileri konusunda atılım yapmayı planlıyor. Fransa’nın ASN4G ve Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’nın ortak geliştirdiği TWISTER projeleri, Avrupa’nın bu alandaki teknolojisini geliştirmeyi amaclıyor. Ancak Avrupa’daki projelerin çoğu hâlâ geliştirme aşamasında bulunuyor ve bu durum kıtanın savunma kapasitesinin artması için gereken zamanı daha da uzatıyor. Türkiye ise, hipersonik füze alanında önemli bir gelişme göstererek TAYFUN BLOK-4 füzesi ile bu yarıştaki yerini almakta.