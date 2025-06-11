Dünyada Müslüman Nüfusu Hızla Artıyor

MÜSLÜMANLARIN SAYISI 2010-2020 DÖNEMİNDE ARTTI

Müslümanların sayısı 2010-2020 arasında 347 milyon kişi artış gösterdi. ABD merkezli Pew Research’ün yayımladığı rapora göre, bu dönemde Müslümanlar, dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup olarak öne çıkıyor. Pew Research, 2010-2020 yılları arasında, 10 yılı aşkın süre boyunca gerçekleştirilen nüfus sayımlarını, kayıtları ve anketleri içeren toplam 2 bin 700 veri kaynağından elde ettiği bilgileri analiz ederek raporu oluşturdu.

MÜSLÜMANLIK HIZLA BÜYÜYOR

Raporda, Müslüman nüfusunun 10 yılı aşkın süre içinde 347 milyon kişi artarak diğer dinlere göre en hızlı büyüyen din olduğu belirtildi. Bu artışın, Müslüman topluluklarda doğal nüfus artışından kaynaklandığı ifade edildi. Aynı zamanda, Hristiyanların nüfusunun 122 milyon kişi arttığı, ancak dünya nüfusuna oranla azaldığı kaydedildi. Hristiyan nüfusundaki yüzde 1,8’lik azalmanın sebebinin, bu dine mensup olmayan toplumların artışı ve bazı Hristiyanların dini terk etmesi olduğu açıklandı.

HRİSTİYAN NÜFUSU AVRUPA VE AMERİKA’DA AZALDI

Dünyada Müslümanların nüfus oranı 2010’da yüzde 23,9 iken, 2020’de yüzde 25,6’ya yükseldi. Hristiyan nüfusu ise yüzde 30,6’dan yüzde 28,8’e düştü. Raporda Hristiyan nüfusunun en çok Avrupa ve Amerika’da azaldığı bilgisi verildi. Müslümanların çoğunlukla Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde yaşadığı ve Kuzey Amerika’da Müslüman nüfusunun yüzde 52,3 oranında arttığı, Sahra Altı Afrika’da ise bu oranın yüzde 33,8 olduğu ifade edildi. Hristiyan nüfusunun Kuzey Amerika’da yüzde 10,8, Avrupa’da ise yüzde 8,8 azaldığı, ancak Sahra Altı Afrika’da yüzde 31,2 artış gösterdiği belirtildi.

Raporda, Hristiyanlığın, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dışındaki en yaygın din olduğu, yüzde 24,2 oranla herhangi bir dine mensup olmayanların da Hristiyanlar ve Müslümanlardan sonra en büyük üçüncü grup olarak tanımlandığı ifade edildi. 2020’de Budist nüfusunun 2010’dakinden daha az olduğu ve bu dönemde 19 milyon kişi azaldığı kaydedildi. Öte yandan, Yahudi nüfusunun 2010-2020 döneminde yüzde 6 artışla yaklaşık 15 milyon kişiye ulaştığı aktarıldı.

İSLAM’IN GELECEĞİ

Pew Research, 2017’de yayımladığı başka bir raporda, dünyanın en hızlı büyüyen dininin İslam olduğu bilgisini vermiş ve 2075 yılında İslam’ın dünyanın en büyük dini olabileceğini öngörmüştü.