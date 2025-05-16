Dünyanın En Değerli Markaları Açıkladı: Teknoloji Zirvede

EN DEĞERLİ MARKALARIN TOPLAM DEĞERİ ARTIYOR

Kantar BrandZ’nın yıllık araştırması, dünyadaki en değerli markaların toplam değerinin 10,7 trilyon dolara yükseldiğini gösteriyor. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 29’luk bir artışı işaret ediyor. Listede ABD merkezli markaların büyük bir çoğunluğu bulunurken, teknoloji devleri de hâkimiyetini gözle görülür şekilde sürdürüyor.

APPLE DÖRDÜNCÜ KEZ LİDER KONUMDA

Apple, 1,3 trilyon dolarlık marka değeriyle dördüncü kez üst üste listenin zirvesinde yer almayı başardı. Yıllık yüzde 28’lik büyüme gösteren Apple, ekonomik dalgalanmalara ve yoğun rekabete rağmen güçlü marka değerini muhafaza ediyor. Şirket, küresel pazarda önemli bir konumda bulunmayı sürdürüyor.

GOOGLE, MICROSOFT VE AMAZON TAKİPTE

Apple’ın ardından gelen markalar arasında Google (944 milyar dolar, yüzde 25 artış), Microsoft (884 milyar dolar, yüzde 24 artış) ve Amazon (866 milyar dolar, yüzde 50 artış) bulunuyor. Amazon, geçtiğimiz yıl elde ettiği yüzde 50’lik büyüme ile dikkatleri üzerine çekerek dördüncü sıradaki yerini güçlendirdi.

NVIDIA’NIN HIZLA YÜKSELİŞİ

2025 yılına damgasını vuran markalardan biri de NVIDIA oldu. Yapay zeka ve çip sektöründeki başarısıyla, marka değeri yüzde 152 oranında artarak 509 milyar dolara yükseldi ve beşinci sıradan listeye girdi. Bu durum, şirketin teknoloji alanındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

META İLE SOSYAL MEDYA SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ

Meta’nın altında bulunan Facebook, yüzde 80’lik büyüme ile 300 milyar dolarlık marka değeri ile altıncı sıraya yerleşti. Instagram ise yüzde 101’lik büyüme ile 228 milyar dolara ulaşarak yedinci sıraya tırmandı. Meta, sosyal medya sektöründeki etkinliğini her geçen gün artırıyor.

MCDONALD’S SABİT DEĞERİNİ KORUYOR

İlk 10’da teknoloji dışındaki tek marka McDonald’s oldu. Fast food devi, 221 milyar dolarlık sabit marka değeriyle sekizinci sırada yer aldı. McDonald’s, marka değerinde herhangi bir artış göstermese de sektördeki gücünü korumayı başardı.

İLK 10’DA YER ALAN DİĞER MARKALAR

Oracle (215 milyar dolar, yüzde 48 artış) ve Visa (213 milyar dolar, yüzde 13 artış) ise sırasıyla dokuzuncu ve onuncu sırada kendilerine yer buldu. Bu iki şirket de kendi sektörlerinde güçlü performanslar sergileyerek listeye dahil oldu.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN LİDERLİĞİ SÜRGÜYOR

2025 Kantar BrandZ listesinde teknoloji devlerinin egemenliği devam ediyor. Yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi yeni alanlar da yükselmeye devam ediyor. Bu şirketlerin marka değerleri, dünya çapında ekonomik değişimlere rağmen hızla büyümeye sürüyor. Teknoloji sektörünün yanı sıra sosyal medya ve fast food gibi farklı alanlardan markalar da üst sıralarda yer alıyor. 2025 yılı, markaların değerinin her geçen yıl artmaya devam ettiğini ve sektörel çeşitliliğin güçlendiğini gösteriyor.