Dünyanın En Güçlü Denizaltı Donanması

DÜNYADA DENİZALTI FİLOSU SIRALAMASI

Global Firepower, 2025 yılına ait denizaltı filosu sıralamasını yayımladı. Ülkelerin toplam denizaltı sayıları baz alınarak oluşturulan bu listede Türkiye, ilk 10 içinde yer alıyor. Listenin başında ise askeri güçleriyle öne çıkan ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler bulunuyor.

DENİZALTI SAYILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Yayımlanan liste, ülkelerin sahip olduğu toplam denizaltı sayısına göre bir sıralama sunuyor. Dünya genelinde askeri güçleri farklı kriterlere dayalı değerlendiren Global Firepower, bu kez “Ülkelere Göre Denizaltı Filosu Gücü” verilerini paylaştı.