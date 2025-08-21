Dünyanın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşında!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip İngiliz Ethel Caterham, 116. doğum gününü kutladı. Bu unvan, 116 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın vefatının ardından Caterham’a geçti. Caterham, Surrey’de bir bakım evinde yaşıyor ve doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” şeklinde bir açıklama yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği duyurulurken, bunun tek istisnasının Kral 3. Charles olabileceği ifade edildi.

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihteki en yaşlı insan ise, 1997 yılında 122 yıl 164 gün yaşadıktan sonra hayata veda eden Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun bir yaşam sürmenin sırrını “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklamıştı.