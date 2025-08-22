Dursun Özbek, Barış Alper’le ilgili teşekkür etti

GALATASARAY VE MCT TECHNIC ANLAŞMASI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, MCT Technic ile forma ve isim sponsorluğu konusunda bir anlaşma imzaladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Suudi Arabistan takımlarından NEOM SC’ye transferi konuşulan Barış Alper Yılmaz hakkında da bilgi verdi. Geçen sezon kazandıkları başarıyı korumayı hedeflediklerini belirten Özbek, “Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene bu dönemde Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene verdiğimiz karar, başarılı olan takımı korumak ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen’di. Koyduğumuz hedefe göre önce Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci takviye Sane’yi transfer ettik.” dedi.

BAŞARIYI KORUMAK ÖNEMLİ

Özbek, başarılı bir takımı bozmanın doğru olmadığını vurguladı ve planlamalarını hedefledikleri doğrultuda gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız, hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Antrenmanlara katılmadığı söylenen Barış Alper Yılmaz durumuna değinen Özbek, durumu araştıracağını dile getirdi: “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.”

TRANSFERDEKİ GELİŞMELER

Özbek, kaleci transferinin de gündemde olduğunu anlatarak, “Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu sene de Muslera’yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı. Arkadaşlarımız büyük çaba göstererek bu transferi tamamlamak istiyor.” şeklinde konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU

Suudi Arabistan takımı NEOM’un Barış Alper Yılmaz ile görüştüğü, oyuncunun maaşında 7 kat artış önerdiği öne sürüldü. NEOM’un Galatasaray’a yaptığı teklifin 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı kırmızılı ekibin 50 milyon eurodan kapıyı açtığı iddia edildi. Bu süreçte Galatasaray, oyuncunun rızası olmadan kulübün zarar gördüğünü düşünerek NEOM’a ihtar çekti. Barış Alper’in Galatasaray yönetimine “Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam.” dediği öne sürüldü.