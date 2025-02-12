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Spor

Dursun Özbek: Galatasaray Hakkında Korkuyorlar

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OLAYLARIN PERDE ARKASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor’un ligden çekildiği karşılaşmanın futbolun bir parçası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, olayın arka planına odaklanılması gerektiğini ifade etti. Dün imzalanan sponsorluk anlaşmasında gündemi yorumlayan Özbek, “Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar, futbolun nasıl oynandığının dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provokatif hareketler ve konunun başka mecralara taşınması, Galatasaray camiasını üzmektedir.” dedi.

TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMİYOR

Özbek, bu tür tavırların Türk futboluna fayda sağlamadığını vurgulayarak, bunlardan vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekti. “Bu tavırlar, Türk futboluna hizmet etmiyor. Bundan vazgeçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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