Dursun Özbek Galatasaray Taraftarından Üzüntüyle Özür Diledi

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Özbek şu ifadeleri kullandı: “Dün akşam Süper Kupa Finali’nde elde ettiğimiz sonuç, hepimizi derinden etkilemiştir. Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışkın değiliz. Bu nedenle taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını içtenlikle paylaşıyorum. Ayrıca organizasyon kapsamında kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili olarak yaşanan memnuniyetsizlik için samimi bir özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray’a uygun bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bizimdir ve gelecekte benzer sorunların yaşanmayacağının garantisini veriyoruz.”

KÜÇÜK ÖZBEK’İN PLANLARI

Transfer sürecine yönelik eleştirilere saygı duyduğunu belirten Özbek, “Önceden belirtmiş olduğumuz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteden, vizyondan ve doğru planlamadan yola çıkarak ulaşmayı hedefliyoruz. Taraftarımızdan isteğim, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışma ile tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha ileriye taşıyacak ve Galatasaray’a güç katacak transferler konusundaki kararlılığımız açıktır ve çalışmalarımız aralıksız sürmektedir.” dedi.

RESMİ PAYLAŞIMLARIN ELEŞTİRİSİ

Maç öncesinde Galatasaray ve Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş olan Gökmen Özdenak anısına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlarla ilgili ve maç sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesaplarından bazı futbolcular tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları şiddetle kınadığını aktaran Özbek, “Bu çirkin paylaşımlar hakkında Türkiye Futbol Federasyonunu göreve davet ediyorum.” dedi.

BEKLENEN REAKSİYON

Gökmen Özdenak anısına yapılan saygı duruşuna Fenerbahçe tribünlerinden gelen tepkileri görmezden gelmenin mümkün olmadığını dile getiren Özbek, “Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerine de saygı göstermek gerekmektedir. Bu tür durumlarda rekabete onur katmamız gerekirken yaşanan saygısızlıkları görmezden gelmek mümkün değildir.” ifadelerini kullandı. Kulüp olarak sporda kardeşlik ve barış ortamının korunması adına rakipleri hakkında sessiz kaldıklarını belirten Özbek, “Ancak yapılan seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açılarını net bir şekilde ortaya koymuştur.” şeklinde konuştu.

ÜZÜNTÜ HEDİYE

Mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını belirten Özbek, “Özellikle hatırlatmak isterim ki, Galatasaray’ın büyüklüğü, tarihi ve değerleri ile alay etmeye kalkışanlar karşılarında bu camianın vakarını ve kararlılığını bulacaklardır. Dün akşamın özeti: Kaybetmeye alışık olmayan bir camia ile kazanmaya uzun süredir hasret kalan bir camianın karşılaşmasını izledik. Bugün üzgünüz.” dedi.

BÜYÜK HEDEF

“Galatasaray camiası, her hayal kırıklığından ders alarak güçlenerek ve büyüyerek çıkmayı bilmiştir.” diyen Özbek, “Önümüzde önemli bir fikstür varken bir arada olma zamanıdır. Hiç kimse merak etmesin, geçmiş üç yılda olduğu gibi Galatasaray’ı sevenleri yine mutlu edeceğiz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.