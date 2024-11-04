Dursun Özbek, İkilinin Gitmemesi İçin Rica Etti

GALATASARAY’DA TRANSFER ENDİŞESİ

Süper Lig’de zirvede bulunan Galatasaray’da ara transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanabileceği konuşuluyor. Takımın yıldız oyuncuları Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile ilgili transfer söylentileri gündemi meşgul ediyor. Sözcü’de yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu iddialardan rahatsız. Özbek’in Sanchez ve Osimhen ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

ÖZBEK’TEN OYUNCULARA ÇAĞRI

Bu özel görüşmede Özbek’in iki futbolcuya “Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım” şeklinde tavsiyelerde bulunduğu öne sürülüyor. Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ise Galatasaray kariyerinde 7 maçta 4 gol ve 4 asist yapma başarısı gösteriyor.