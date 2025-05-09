Duyurulan PKK Kongresi Hakkında Bilgi

DEM PARTİSİ SÖZCÜSÜNDEN PKK’NIN KONGRESİNE HAZIRLIK AÇIKLAMASI

DEM Partisi genel merkezinde güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunan DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK’nın kongresinin yapılacağına ilişkin haberlere vurgu yaptı. Doğan, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz” şeklinde ifade etti. Bu açıklamanın ardından PKK, kongreyi gerçekleştirdiğini duyurdu.

PERVİN BULDAN’IN KAZASI VE SUİKAST İDDİALARI

Ayşegül Doğan, Pervin Buldan’ın İtalya’da yaşadığı trafik kazası sonrası gündeme gelen suikast iddialarını da değerlendirdi. Doğan, bu konunun ciddi bir durum olmadığını belirterek, “Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, aynı zamanda keskin bayındır da var aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş. Neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar” dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ HAKKINDA

Ayşegül Doğan’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast girişimi iddialarıydı. Doğan, “Söz konusu olay 2 Nisan’da Ankara’da gerçekleşti. Düzenek Sırrı Süreyya Önder’in aracının lastiğini patlatabilecek seviyede” açıklamasını yaptı. Bu iddaalar önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından dile getirilmişti. Perinçek, Ulusal Kanal’da yaptığı açıklamada Sırrı Süreyya Önder’i olası suikast girişimine karşı uyardığını duyurmuştu.