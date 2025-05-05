Düzce’de Hastane Odasında Nikah Kıyıldı

ÖZEL TARİH BELİRLEDİLER

44 yaşındaki Osman Dilek ve 38 yaşındaki Filiz Çetin, Düzce’de 1,5 yıl önce tanıştıktan sonra evlenme kararı aldı. Dilek çifti, nikahları için özel bir tarih belirlemeyi tercih etti. Bu doğrultuda, 5 Mayıs 2025 tarihinde nikah tarihine karar verdiler. Ancak damat Osman Dilek, bel fıtığı şikayeti ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı.

NİKAH HASTANE ODASINDA KİYILDI

Damat Osman Dilek, bir dizi operasyon geçirdiği için belirlenen tarihte hastanede bulunmak zorunda kaldı. Bu nedenle nikahları hastane odasında gerçekleştirildi. Nikah sırasında Osman Dilek ve Filiz Çetin, “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna “evet” cevabı vererek mutlu anlarını pekiştirdi. Ardından, alkışlar eşliğinde nikah cüzdanlarını kabul ettiler.

ŞARTLAR DEĞİŞTİ, HASTANEDEN KURTULAMADI

Damat Osman Dilek, duygularını şu şekilde ifade etti: “Bugün mutluluğa imza attık. İkinci baharımızı yaşamak için evlendik. Biz aslında bugünün tarihini bekliyorduk. Birkaç kez şartlar gereği nikah tarihi değişti. Evde yapacaktık, düğün salonu derken en son hastanede oldu. Nasip böyleymiş diyelim. 4 ameliyat geçirdim, normalde dün de bir ameliyat olacaktım ancak gerek kalmadı.”

HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Gelin Filiz Çetin, 1,5 yıl önce tanıştıklarını belirterek, “Nikahımız anca oldu. 05.05.2025’i bekledik, o da bugün oldu. Hastanedeyiz, dışarıda yapmış olsak bu kadar heyecanlanır mıydık bilmiyorum.” şeklinde konuştu. Nikahın ardından gelin ve damat, hastane odalarında dolaşarak nikah şekeri dağıttılar.