Düzce’de Hastane Odasında Nikah Kıyıldı

EVLİLİK KARARI VE TARİH BELİRLEME

44 yaşındaki Osman Dilek ile 38 yaşındaki Filiz Çetin, 1,5 yıl önce Düzce’de tanışarak evlenmeye karar verdi. Bu çift, nikahları için özel bir tarih belirlemek istedi ve 5 Mayıs 2025 tarihinde nikah yapma kararı aldı. Ancak Osman Dilek, bel fıtığı şikayetiyle Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne yatmak zorunda kaldı.

NİKAH HASTANEDE KIZILDI

Damat Osman Dilek, hastanede bir dizi operasyon geçirmesi nedeniyle, nikahları belirlenen tarihte hastane odasında gerçekleştirildi. Nikah esnasında Osman Dilek ve Filiz Çetin, “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna “evet” yanıtı verdi. Ardından alkışlarla nikah cüzdanlarını teslim aldılar.

DÜZENLEME HİKAYESİ VE DUYGULAR

Damat Osman Dilek, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Bugün mutluluğa imza attık. İkinci baharımızı yaşamak için evlendik. Biz aslında bugünün tarihini bekliyorduk. Birkaç sefer şartlar gereği nikah tarihi değişti. Evde yapacaktık, düğün salonu derken en son hastanede oldu. Nasip böyleymiş diyelim. 4 ameliyat geçirdim, normalde dün de bir ameliyat olacaktım ama gerek kalmadı.”

Gelin Filiz Çetin, nikah sürecine ilişkin olarak “Nikahımız anca oldu. 05.05.2025’i bekledik, o da bugün oldu. Hastanedeyiz; dışarıda yapmış olsak bu kadar heyecanlanır mıydık bilmiyorum” dedi. Nikahın ardından çift, hastane içerisinde oda oda dolaşarak misafirlere nikah şekeri dağıttı.