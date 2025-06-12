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Düzce’de Taksi Dere Yatağına Uçtu

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KAZA DETAYLARI

Düzce merkez Samandere köyünden Düzce yönüne ilerleyen Özgür D. yönetimindeki ticari taksi, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü ve dere yatağına girdi. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Taksiden hafif yaralarla çıkan sürücü, ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dere yatağında aracın kurtarılması için başlatılan çalışmalar nedeniyle yol kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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