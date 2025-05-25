Düzgün Baba Dağı’nda cinayet işlendi

AMCA-YEĞEN CİNAYETİ TUNCELİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Tunceli’de amca ve yeğeni cinayete kurban gitti. Olay, öğle saatlerinde Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü bölgesinde, önemli inanç merkezlerinden biri olan Düzgün Baba Dağı’nı ziyaret sırasında cemevi yakınlarında gerçekleşti.

TARTIŞMA KANLI BİR OLAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, 56 yaşındaki Yaşar Seyrek ve 23 yaşındaki yeğeni Deniz Seyrek ile 47 yaşındaki H.Y. arasında iki gün önce henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma meydana geldi. Bugün tekrar karşılaşan taraflar arasında bir tartışma daha çıktı. H.Y., yanında getirdiği tabanca ile önce Yaşar Seyrek’i başından, ardından Deniz Seyrek’i göğsünden ve boynundan vurdu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. H.Y. ise olay yerinden kaçarak dağlık alana gitti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekibinin kontrolünde, Yaşar Seyrek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz Seyrek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, burada da doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Hastaneye gelen yakınları ise fenalık geçirdi.

JANDARMADAN HIZLI MÜDAHALE

Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, H.Y.’yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.