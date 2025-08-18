Dxomark Şampiyonu Belli Oldu: Huawei Pura 80 Ultra

DXOMARK TESTLERİNDE YÜKSEK PUANLAR

DXOMARK, kameraları ve lensleri bilimsel ölçümler ve algısal analizlerle test eden, sektördeki saygın referans kuruluşlardan biridir. HUAWEI Pura 80 Ultra, yapılan detaylı testlerin sonucunda 180 puanla şimdiye kadar elde edilen en yüksek “Fotoğraf” skorunu ve 166 puanla video alanında da en yüksek skorlar arasında yer aldı. Ayrıca, “Telefoto” kategorisinde de en yüksek puanı almasıyla dikkat çekti. DXOMARK’ın test raporunda, HUAWEI Pura 80 Ultra’nın farklı ışık koşullarında “tutarlı ve canlı renkler, keskin detaylar ve doğal pozlama” sunduğu ifade edildi. Raporda, portre modunun cilt tonu reprodüksiyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği ve doğal arka plan bulanıklığı sağladığı, ultra geniş ve telefoto kameraların ise yakınlaştırmalarda yüksek görüntü netliğini koruduğu belirtildi.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FOTOĞRAF PERFORMANSI

HUAWEI Pura 80 Ultra’nın 180 puanlık fotoğraf performansı, teknik özelliklerine dayalı olarak değerlendiriliyor. Cihaz, 1 inç boyutundaki Ultra Aydınlatma HDR ana kamerasıyla 16EV’lik geniş bir dinamik aralık sunarak yüksek kontrastlı sahnelerde hem aydınlık hem de gölgeli alanlarda detayların korunmasına olanak tanıyor. f/1.6 ile f/4.0 arasında değişebilen değişken diyafram açıklığı, kullanıcılara alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlamaktadır. Bu özellik, grup fotoğraflarında tüm öznelerin net kalmasını, portrelerde ise konunun arka plandan ayrılmasını mümkün kılıyor. Cihaz, sektörün ilk Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera sistemine sahip olup, 3.7x ve 9.4x optik zoom sağlayan iki telefoto lensi bir arada sunarak çeşitli mesafelerde netlik ve detay kaybını asgariye indiriyor.

VIDEO YETENEKLERİ VE RENK DOĞRULUĞU

HUAWEI Pura 80 Ultra’nın video yetenekleri 166 puan ile değerlendiriliyor ve bu performans, fotoğraf becerilerini destekleyen donanımlardan oluşuyor. Ultra Aydınlatma HDR sensörü, videolar için de geniş bir dinamik aralık sunarak zorlu ışık koşullarında dengeli pozlama elde edilmesini sağlıyor. Gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi, hareketli çekimlerde bile akıcı ve net videoların elde edilmesine yardımcı oluyor. Ultra Chroma XMAGE kamera sistemi, 1.5 milyon çok spektrumlu kanal kullanarak renklerin doğru bir biçimde yeniden üretilmesini hedefliyor. Bu teknoloji, farklı ışık kaynakları altında dahi cilt tonlarının ve çevresel renklerin doğal görünmesini sağlıyor.

TASARIM VE EK ÖZELLİKLER

HUAWEI Pura 80 Ultra’nın görüntüleme yetenekleri dışında tasarım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Cihaz, Prestij Altın ve Prestij Siyah renk seçenekleriyle İleri Sembol Tasarımı estetiğini yansıtıyor. Ekran korumasında kullanılan İkinci Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam, standart camlara kıyasla düşmelere karşı 25 kat daha fazla dayanıklılık sunmak için tasarlanmış. Ayrıca, cihazda sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim için programlanabilir bir Yapay Zeka Akıllı Kontroller Düğmesi bulunuyor.

LANSMAN KAMPANYASI DETAYLARI

HUAWEI Pura 80 Ultra için düzenlenen lansman öncesi depozito kampanyası, 19 Ağustos saat 21:30’daki etkinlikle başlayacak. Kampanya dahilinde, 99 TRY depozito ödemesi yapanlara 9999 TRY değerinde indirim fırsatı sunulacak. Depozito ödemeleri için son tarih 25 Ağustos saat 08:00, kazanılan indirimin kullanımı için ise son tarih 26 Ağustos saat 12:00 olarak belirlenmiş. Kampanyadan yararlanan kullanıcılar, hediye olarak WATCH GT 5 Pro (42mm Beyaz/46mm Siyah) ve 100W Şarj Aleti’ne sahip olacaklar. Ayrıca, HUAWEI Care+ hizmeti de hediye edilecek. HUAWEI Pura 80 Ultra incelemesinin tamamına ulaşmak için belirlenen bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Cihaz hakkında daha fazla bilgi almak için Huawei’nin resmi satış kanalları da ziyaret edilebilir.