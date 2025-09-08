E.B. Saldırgan, Bayraklarla Sokakları Donattı

ŞEHİT POLİSLERİNİN MÜCADELESİ

İzmir’in Balçova ilçesinde, 16 yaşındaki E.B., evinden aldığı babasına ait pompalı tüfek ile Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Saldırganın ateş açması sonucu, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Bu olayda, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı da yaralandı. Olayın şüphelisi E.B., yaralı olarak yakalandı.

VATANDAŞLARDAN ANLAMLI TEPKİ

Saldırıya uğrayan polis merkezi çevresindeki Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı, vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ile süslendi. Şehit düşen emniyet mensupları ve yaralı polisler için derin bir üzüntü içinde olan sokak sakinleri, evlerine Türk bayrakları asarak bu saldırıya duydukları tepkiyi gösterdi.

SALDIRGANIN SAĞLIK DURUMU

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren E.B., polis tarafından yaralı bir şekilde yakalanarak Alsancak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı saldırganın tedavisinin sürdüğü bilgisi edinildi. E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde eğitim aldığı açıklandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Yürütülen soruşturma ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Saldırıya yönelik olarak 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından olayla ilgili yayın yasağı getirildiği ve soruşturmanın çok yönlü şekilde titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.