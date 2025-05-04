E-Devlet’te Tarife Karşılaştırma Hizmeti Başladı!

YENİ HİZMET DEVREYE ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet üzerinden vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmetin devreye alındığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” ifadesini kullandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete yenisi eklenmiş oldu. Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık.” açıklamasında bulundu.

TARİFELER TEK PLATFROMDA KULLANILABİLECEK

Bakan Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyaların artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabileceğini belirtti. “Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” diyerek vatandaşa sağlayacakları maddi avantajlardan bahsetti.

Uraloğlu, yeni sistemin, vatandaşların farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri ayrı ayrı internet sitelerini gezecekleri zorunluluğunu ortadan kaldırdığını ifade etti. “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” dedi. Ayrıca, vatandaşların uygulamaya erişimi için gerekli adresi de açıkladı: https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma.

REKABETİ ARTIRMA HEDEFİ

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını vurgulayan Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşabileceğini ve işletmecilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini ifade etti. “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercihler yapmalarını kolaylaştıracağız.” diye ekledi.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Bakan Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin uluslararası ödül için aday gösterildiğini de belirterek “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında ‘Bilgiye Erişim’ kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” sözlerine yer verdi.