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“E-Rapor İle Yaşlılara Destek”

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YENİ E-RAPOR UYGULAMASI DÜZENLENİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs tarihinden itibaren e-rapor uygulamasının başladığını duyurdu. Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık” ifadelerini kullandı.

YAŞLILARIN RİSKSİZ SAĞLIK HİZMETİ ALMASI HEDDEDİ

Bu yeni uygulama ile 80 yaşın üzerindeki yaşlıların ve yatağa bağımlı bireylerin, zahmetsiz bir şekilde oldukları yerden hem raporlarını hem de bakım ve tedavilerinin devamını sağlayacaklarını belirtti. Böylelikle “Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık” dedi. Ayrıca 80 yaş üzerindeki yaşlıların evde sağlık ekipleri tarafından aranarak sağlık raporlarının kendilerine ulaştırılacağını açıkladı.

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