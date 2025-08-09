E.Y., Resepsiyon Görevlisini Darp Etti

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KORKULU ANLAR

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi’ndeki bir rezidansta 29 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında olaylar gelişti. İddiaya göre; rezidansın havuzunda eğlenen E.Y. ve yabancı uyruklu kız arkadaşı, resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak tarafından uyarılıyor. Bu esnada tartışmaya başlayan E.Y. ve kız arkadaşı havuzdan ayrılıyor. E.Y. asansörle, kız arkadaşı ise yangın merdiveninden binanın 8’inci katına çıkıyor. E.Y., daireye kız arkadaşından önce ulaştığında, kız arkadaşının içeride olduğunu düşünerek boş dairenin kapısını tekmelemeye ve bağırmaya başlıyor.

Bina sakinlerinin yeniden şikayette bulunması üzerine resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak, binanın 8’inci katına çıkarak E.Y.’yi yeniden uyarıyor. Ancak bu uyarıya E.Y. saldırarak görevli Dalyaprak’a şiddet uyguluyor. E.Y.’nin saldırısı sonucunda Cevat Dalyaprak bir süre dövülüyor.

Dolyaprak, binada yaşayan başka bir kişinin araya girmesiyle E.Y.’nin saldırısından kurtuluyor. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan Dalyaprak, polis merkezine giderek E.Y. hakkında şikayetçi oluyor.