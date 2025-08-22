Ebru Gündeş’in Eşi Gözaltına Alındı!

EBRU GÜNDEŞ’İN EVLİLİĞİ YENİ BİR SKANDALLA GÜNDEME GELDİ

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl düzenlenen sade bir törenle Dubai Başkonsolosluğu’nda 4. kez evlenmişti. Gündeş’in bu evliliği geniş yankı uyandırdı. Günler boyunca magazin manşetlerinde yer bulan Ebru Gündeş’in evliliği, şimdi bambaşka bir durumla gündeme geldi. Kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir’in Acarkent’teki villasından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

MURAT ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Seyhan Avşar’ın haberine göre, Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdemir’in, talimatları doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine baskın düzenlediği iddiaları gündeme geldi. Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi.

Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ise 2016 yılında kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanmış ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı anlaşma sonrası ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 11 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırmıştı.