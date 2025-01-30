Ebru Şancı’ya İngiltere Fiyatları Şaşırtıcı Geldi

EBRU ŞANCI İNGİLTERE’DE ŞOKE OLDU

Manken Ebru Şancı, İngiltere’ye seyahat etti. Futbolcu Alparslan Öztürk’ün eşi olan Şancı, markette bir paket üzümün fiyatını görünce şaşkına döndü. Ebru Şancı ve futbolcu Alparslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir’de gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Ünlü çift, düğünlerini Belçika’daki Kasteel Den Brandt şatosunda kutladı. Mutlu evliliği devam eden çiftin, Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ile Kürşad Fırat adında bir oğlu bulunuyor.

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

Evlendikten sonra podyum hayatına veda eden Şancı, sunuculuk kariyerine yöneldi. Eşiyle olan yaş farkı hakkında sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yaparak dikkat çekiyor. Son olarak Londra’da bir paket üzümün fiyatını takipçilerine göstererek dikkat çekti. “Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim” diyerek başladığı paylaşımda, gerçek fiyatı açıkladı.

75 STERLİNE SATILAN MEŞHUR JAPON ÜZÜMÜ

Paylaşımdaki üzümün ‘Meşhur japon üzümü’ olduğunu belirten Ebru Şancı, fiyatının 75 sterlin yani 3 bin 450 TL olduğunu takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımla birlikte, pahalı ürün fiyatları hakkında farklı bir perspektif sundu ve sosyal medyada dikkat çekti.