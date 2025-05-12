“Ebubekir Şahin’den Yönlendirici Yayınlar Açıklaması”

RÜTÜK BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı sonrası bir değerlendirme yaptı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şahin, bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve güvenlik güçlerine minnettar olduğunu belirtti.

BARış VE GÜVENLİK HEDEFİ

Şahin, ‘Terörsüz Türkiye’ amacının yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını, aynı zamanda milletin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın bir ifadesi olduğunu vurguladı. Bu hedefin sabır, netlik ve kararlı bir tutumla adım adım hayata geçirildiğini ifade eden Şahin, “Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir” dedi. Ancak bazı medya organlarının gerçek dışı, kasıtlı ve yönlendirici haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmasının açık bir sorumsuzluk örneği olduğunu belirtti.

MEDYAYA YAPTIRIM UYARISI

Bu durumun barışı kucaklayan Türk halkına büyük bir haksızlık olduğunu söyleyen Şahin, aynı zamanda toplumsal birliğe zarar verme potansiyeli taşıdığını vurguladı. “Terörle mücadele, yalnızca güvenlik birimlerinin değil; medyanın, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur” diye konuştu. Devletin, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları uygulayacağını açıkladı. “Milletimizin vicdanı provokasyonlara değil, hakikate kulak verir” diyen Şahin, huzur ve güven sağlayan yayıncılık anlayışının her türlü takdiri hak ettiğini sözlerine ekledi.