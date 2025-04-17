“Ecb Faiz Oranını Düşürdü.”

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİM KARARINI AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine uygun olarak 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka, yılın üçüncü yönetim kurulu toplantısında para politikasıyla ilgili kararlarını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, mevduat faiz oranının yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirildiği belirtildi. Ayrıca,ECB’nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizinin de 25 baz puan düşerek sırasıyla yüzde 2,40 ve yüzde 2,65 seviyesine çekildiği ifade edildi. Açıklamada, “ECB Yönetim Kurulu bugün 3 temel faiz oranını 25 baz puan düşürmeye karar verdi.” denildi.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ VE DİNAMİKLERİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULDU

Faiz oranlarını düşürme kararının enflasyon görünümü ile dinamikleri ve para politikasıyla ilgili iletim gücü temelinde alındığı kaydedildi. Enflasyonda düşüş sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediği vurgulandı. Ayrıca, Avro Bölgesi ekonomisinin küresel şoklara karşı belli bir dayanıklılık gösterdiği bildirildi. Ancak, artan ticari gerginlikler nedeniyle büyüme görünümünde kötüleşme yaşandığı değerlendirildi. Açıklamada, belirsizliğin haneler ve firmaların güvenini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

TİCARET GERGİNLİKLERİNE YOL AÇAN OLUMSUZ ETKİLER

Ticaret gerginliklerinin neden olduğu olumsuz ve değişken piyasa tepkilerinin finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etki yaratabileceği vurgulandı. ECB’nin orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefinde kararlılığının altı çizilirken, “ECB, olağanüstü belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyecektir.” ifadesi kullanıldı. Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon bu yıl mart ayında yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü. ECB, bu yıl gerçekleştirdiği 3 toplantıda da faizleri indirmiş oldu.