Ece Gürel’in Babası: Kızımı Kurban Ettiler

BELGRAD ORMANI’NDA DÖRT GÜNLÜK KAYIP

Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra tam dört gün boyunca arandı. Gece saatlerinde arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan Gürel, hipotermi teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Ece’nin ölümü Türkiye’de derin bir üzüntüye yol açarken, olaydaki bazı soru işaretleri hâlâ yanıt bulamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşan Anlı, “Ece, sırlarıyla aramızdan ayrıldı. İlk otopsi raporunda darp ya da taciz izi yok, ama bu soğukta nasıl hayatta kaldı?” diyerek olayın gizemine dikkat çekti.

BABADAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu, Müge Anlı’nın programına telefonla bağlanarak yürekleri dağladı. Gözyaşları içinde, kızının kaybolduğu gün telefonunun açık olduğunu ancak aramalara yanıt vermediğini belirten Koçoğlu, “Ben giyinik olduğum halde orada dondum. Ece üstündekileri bırakacak biri değildi. Bu işte bir iş var!” dedi. “Cadılık eğitimi aldığı” iddialarına ise isyan ederek, “Kesinlikle böyle bir şey yok! Astrologi eğitimi alıyordu. Kızım oruçluydu, cadılıkla nasıl bağdaştırırlar? Bu nasıl Müslümanlık? Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

AİLENİN ACISI VE ENDİŞELERİ

Ece’nin annesi Gülşen Koçoğlu, “Kafamda yüzlerce soru var ama cevap bulamıyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir şeylerin ters gittiğini biliyorum” diyerek acısını dile getirdi. Ece’nin eşi Sezer Gürel, “Eşim meditasyon için değil, kafa dinlemek için ormana gitti. Karanlıkta korkmuştur, ben de korkardım” dedi. Ailenin yaşadığı çaresizlik, olayın dramatik boyutunu daha da belirgin hale getirdi.

Arama kurtarma ekipleri, Ece’nin bulunduğu koşulları anlatırken şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir ekip üyesi, “Hava o kadar soğuktu ki, eldivenlerime rağmen ellerim 20 dakikada buz kesti. Ece’nin o soğukta nasıl hayatta kaldığına inanamıyoruz” dedi. Başka bir ekip üyesi ise, “Kollarında yüzlerce çizik vardı, yerde sürünmüş olabilir. Mücadele ettiği çok açık” diyerek durumu aktardı. Uzman Şevki Sözen ise, “Ayağında yürümeye bağlı çizikler ve diken izleri var. Bacakları da çizilmiş” şeklinde Ece’nin ormanda zorlu bir mücadele verdiğini doğruladı.