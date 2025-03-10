Ece Gürel’in Son Mesajındaki Gizemli Detaylar

KAĞITHANE’DE KAYBOLAN MİMARIN TRAJEDİK HİKAYESİ

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan mimar Ece Gürel, 2 Mart’ta evinden çıkarak Belgrad Ormanı’na gitme kararı aldı. Ancak, ormandan geri dönemeyerek kayboldu. Eşi Sezer Gürel, kaybolduğunun fark edilmesinin ardından aynı gün polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç mimarın ormanda izini bulmak için harekete geçti. Ormana giriş noktası belirlendi fakat oradan çıkış yaptığını gösteren hiçbir iz bulunamadı. Gürel’i bulmak amacıyla 55 kilometrekarelik bir alanın 41 kilometrekarelik kısmı tarandı. İlk gün, Gürel’in çantası ve cep telefonu bulundu. Ancak kendisine üç gün boyunca ulaşılamadı. Dördüncü gecenin ilerleyen saatlerinde, eşyalarının bulunduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta hareketsiz yatan bir kadın fark edildi. Hipotermi nedeniyle bilinci kapalı olan Ece Gürel, hastaneye kaldırıldı fakat organ yetmezliği nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

NEDEN ORMANDAYDİ?

Ece Gürel’in ölümünün ardından, neden ormana gittiği ve kaybolduğu gün yaşananlar merak edildi. Sabah’ın haberine göre, onunla son görüşen arkadaşı Özge A.Ö., polis ekiplerine dikkat çekici detaylar aktardı: “Ece, kaybolmadan önce işyerinde yaşadığı sıkıntıları anlatıyordu. İş tanımında olmayan görevleri kendisine yüklemeye çalıştıklarını söyledi. Ayrılmam için bana zorla kağıt imzalattılar dedi. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin demişler. Çok üzgündü.” Özge A.Ö., olay günü Ece’nin nefes almak ve dinlenmek amacıyla ormana gitmek istediğini belirtti. İlk başta Atatürk Arboretumu’na gitmeyi düşünüyordu, ancak sonradan kararını değiştirerek Belgrad Ormanı’na yöneldi.

KAYBOLDUĞUNU BELİRTEN MESAJ

Ece Gürel, ormanda dolaşırken arkadaşına bazı fotoğraflar gönderdi. Ardından saatler sonra ona “Kayboldum, oturdum, ruhum geride kaldı.” mesajını attı. Özge A.Ö., başlangıçta bu mesajı mecazi bir anlamda algıladığını, Gürel’in gerçekten kaybolduğunu ancak ailesiyle konuştuktan sonra bunun farkına vardığını belirtti. Arkadaşının ifadesinde öne çıkan bir başka detay ise Ece Gürel’in astrolojiye olan ilgisi oldu. Özge A.Ö., Gürel’in astroloji üzerine dersler aldığını ve bu alanda kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledikten sonra, “Ece, neşeli bir insandı. Ama işyerinde yaşadığı problemler onu çok üzmüştü. Ailesiyle de bu yüzden gerilim yaşamıştı.” dedi. O gün Ece’nin sadece nefes almak istediğini söylemişti, başka bir şeyden haberi yoktu.