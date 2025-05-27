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Ece Seçkin’den Mourinho’ya Sert Tepki!

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FENERBAHÇE HATAYSPOR’A MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda, küme düşmesi garanti olan Hatayspor’a karşı 4-2’lik bir yenilgi aldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, şampiyon olan Galatasaray’ın 11 puan gerisinde kalmış oldu.

MOURINHO’YA TEPKİLER ARTIYOR

Yaşanan mağlubiyet sonrası, Fenerbahçe taraftarlarından Jose Mourinho’ya yönelik tepkiler yükseldi. Mourinho’ya karşı bir protesto da ünlü şarkıcı Ece Seçkin’den geldi. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda Seçkin, “Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum. Bundan daha tuhaf bir şey olabilir mi?” sözleriyle Mourinho’yu hedef aldı.

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