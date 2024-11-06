Ecem Sultan Çamlı’nın Feci Ölümü Üzüntü Verdi

GENÇ MÜHENDİS TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’da havacılık teknolojileri alanında çalışan Ecem Sultan Çamlı (28), işe gitmek için skuterle yola çıktığı sırada bir TIR’ın çarpması sonucu 150 metre sürüklendikten sonra TIR’ın altında kalarak yaşamını yitirdi. Genç mühendisin cenazesi, bugün memleketi Balıkesir’de kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

KAZA ANI VE HASTANE SÜRECİ

Pendik’teki Teknopark İstanbul kampüsünde sistem mühendisi olarak görev yapan Ecem Sultan Çamlı, sabah saatlerinde Kurtköy’deki evinden ayrıldı. Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı’nda skuterle ilerlerken, Hasan Furkan Çolak’ın (24) kullandığı dorsesiz TIR, Çamlı’ya çarptı. 150 metre sürüklendikten sonra TIR altında kalan Çamlı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan genç mühendis, hastanede hayatını kaybetti. TIR şoförü Çolak, ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ecem Sultan Çamlı, havacılık ve savunma sanayii konularında projeler geliştiriyordu ve kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği’nin başkanlığını yürütüyordu. Geçtiğimiz hafta çalıştığı DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketiyle SAHA EXPO 2024 fuarına katılmış ve sosyal medya hesabında, “Türkiye’nin havacılık ve savunma alanındaki gücünü artırma hedefiyle geliştirdiğimiz hava araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz” paylaşımını yapmıştı.

ÖĞRENCİLİK DÖNEMİ BAŞARILARI

Ecem Sultan Çamlı, 2010 yılında Balıkesir’de ilköğretim öğrencisi iken katıldığı 6.’sı düzenlenen Uluslararası Bilişim Olimpiyatı’nda (E-BİKO) “Atom” konulu çalışmasıyla dünya ikincisi oldu. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisiyken Ebabil Dron Takımı’nın kaptanlığını yapıyordu ve son olarak Balıkesir Ticaret Odası Kadın Girişimciler İl Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Ecem Sultan Çamlı’nın cenazesi, bugün saat 14:30’da evinin önünde helallik alındıktan sonra İkindi vakti Zağnos Paşa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı’na defnedilecek.