Eczacı Kazançlarını Artıran Yeni Güncelleme

ECZACILARIN KAR ORANLARI GÜNCELLENECEK

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi ile birlikte, ilaç fiyatlarındaki kur değişiklikleri eczacıların kâr oranlarını da etkileyecek. Böylece, eczacıların gelir kaybı yaşamasının engellenmesi hedefleniyor.

EURO KURUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dün, Resmi Gazete’de ilan edilen düzenlemeye dair Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının euro kurundaki dönemsel değişikliklere dayanarak ve “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” çerçevesinde her yıl güncellendiği açıklandı. Güncellemelerin, bir önceki yılın ortalama euro değerinin belirli bir yüzdesine göre gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, düzenlemenin hem yerli üretim hem de ithal ilaçları kapsadığı ifade edildi.

YAŞANAN SIKINTILARA ÇÖZÜM

Önceki düzenlemede yıllık güncellemelerin yapılmaması sebebiyle eczanelerin kâr baremlerinin sabit kaldığı ve bu durumun bazı ilaçların üst bareme geçip düşük kârlılık oranları ile satılmasına yol açtığı kaydedildi. Eczacıların kârlılık oranlarının birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18 ve üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak belirlendiği ifade edildi.

YENİ DÜZENLEME ECZACILARA AVANTAJ SUNUYOR

Dün yayımlanan düzenlemenin eczacılara önemli avantajlar getireceği belirtiliyor. Açıklamada, “Eczacıların kârlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. İlaç fiyatlarındaki artışlar, eczacıların kâr oranlarını da aynı oranda yükseltecek. Böylece eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek.” şeklinde ifadelere yer verildi.