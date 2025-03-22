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Eczacılar İçin Yeni Düzenleme Başladı

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YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Bakan Memişoğlu, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile eczacılar için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. İlaçların karlılık oranlarındaki olumsuz etkilerin önlenmesi için önemli bir uygulama başlattıklarını belirten Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz.”

ECZACILARIN DEĞERİ

Eczacıların sağlık sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Eczacılar sağlık sistemimizin değeri, eczaneler sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz.” dedi.

SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık ailesinin her bir bireyinin sorununu önemsediklerini bir kez daha hatırlattı.

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