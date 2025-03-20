Eddie Jordan 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Jordan ailesi, eski Formula 1 takım sahibi, televizyon yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Jordan bir süredir prostat kanseriyle mücadele ediyordu ve son olarak Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde hayata veda etti.

1991 YILINDA F1 TAKIMINI KURDU

İrlandalı olan Eddie Jordan, 1991 yılında kendi adını taşıyan Formula 1 takımını kurdu. Rekabette yüksek bütçeli büyük takımlarla mücadele eden Jordan takımı, 15 yıllık sürede toplamda 4 yarış zaferi elde etti. Jordan, takımında büyük bir yetenek olan Alman pilot Michael Schumacher’in Formula 1’deki ilk yarışına çıkmasını sağladı. Michael Schumacher’in yanı sıra geçmiş dönemlerde Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine gibi birçok ünlü pilot, Jordan takımının sürücü koltuğunda yer aldı.

TAKIM 2005’TE SATILDI

Eddie Jordan, takımını finansal sorunlardan dolayı 2005 yılında satışa çıkardı. Satış sonrası, takımdaki mülkiyet değişiklikleri ve isim değişiklikleri sonrasında takım, Aston Martin adıyla Formula 1’de mücadelesini devam ettiriyor.