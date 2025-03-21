Eddie Jordan, 76 Yaşında Vefat Etti

Eddie Jordan’ın Hayatı ve Kariyeri

Formula 1’in eski takım sahiplerinden Eddie Jordan, 76 yaşında hayata veda etti. Jordan ailesi, uzun süredir prostat kanseriyle savaşan Eddie Jordan’ın Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yaşamını yitirdiği bilgisini kamuoyuna duyurdu.

1991’DE F1 TAKIMINI KURDU

İrlandalı iş insanı, 1991 yılında kendi adını taşıyan Formula 1 takımını kurmuştu. Jordan takımı, yüksek bütçeli büyük takımlarla rekabet ederek, 15 yıl içerisinde 4 yarış zaferi elde etti. Eddie Jordan, takımında şans tanıdığı efsanevi Alman sürücü Michael Schumacher’in F1’deki ilk yarışını yapmasını sağladı. Michael Schumacher’in yanı sıra geçmiş yıllarda Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine gibi ünlü pilotlar da Jordan’ın takımıyla yarıştı.

2005’TE TAKIM SATIŞA ÇIKARILDI

Eddie Jordan, 2005 yılındaki mali sıkıntılar nedeniyle takımını satışa çıkardı. Bu süreçte takım mülkiyet ve isim değişiklikleri yaşadı. Nihayetinde takıma Aston Martin adı verildi ve Formula 1’deki mücadelesine devam ediyor.