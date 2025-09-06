Ede’den Fenerbahçe ile ilgili açıklama

FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ VE MANCHESTER CITY’DEKİ ANILARI

Transfer döneminin kapanış günlerinde Fenerbahçe’ye katılarak sekiz yıllık Manchester City kariyerini sonlandıran Ederson, sözleşmesinin ardından takım arkadaşları ve kulüp personeline veda etmek amacıyla Manchester’a geri döndü. Brezilyalı kaleci, kulübe veda ederken yaşadığı duygusal anları ve City’deki başarılarının kendisi için ne anlama geldiğini paylaştı.

MANCHESTER CITY’DEKİ BAŞARI YILLARI

Kulübün resmi platformuna konuşan Ederson, “Benim için inanılmazdı. Sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu kazandım. Son Premier Lig şampiyonluğundan sonra bir sunucuyla konuşmuştum ve dört yıl üst üste kazanmanın artık normal olduğunu söylemiştim! Ama bu normal değil” dedi. Ayrıca, futbol kariyerinin ilerleyen dönemlerinde takımının tarih yazdığını fark edeceğini dile getirdi. “Başka hiçbir takım dört kez üst üste şampiyon olamadı. Biz tarih yazdık, takımım tarih yazdı. Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı” şeklinde konuştu.

DÜŞÜNCELERİ VE DUYGULARI

Manchester City’deki anılarından biri üzerinde yoğunlaşmanın zorluğuna da değinen Ederson, her anın özel olduğunu belirtti. Kulübün, takım arkadaşlarının, taraftarların ve üç çocuğundan ikisinin doğduğu kentin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti. “Birçok farklı hissim var. Buraya çok genç geldim ve bu formayı giyme hayallerim vardı. Çok çalışmak, her şeyimi vermek ve tecrübeli oyunculardan öğrenerek kupalar kazanmak gibi bir mentaliteye sahiptim” şeklinde düşüncelerini aktardı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ HAKKINDAKİ GİRİŞİMLERİ

Ederson, Manchester City’deki hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü ve bu anlardan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Fenerbahçe transferine dair de “Sekiz yıl sonra ayrılmak zor, ev değiştirmek ve Türkiye’ye gitmek stresli ama mutluyum ve ailem de mutlu. Bu benim ve ailem için en iyi karardı” dedi.