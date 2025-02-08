Edge’in Yeni Özelliği Dolandırıcılara Karşı Koruyor

MICROSOFT EDGE İÇİN YENİ GÜVENLİK ÖZELLİĞİ

Microsoft, Edge tarayıcısına yeni bir güvenlik özelliği eklemeye başladı. Yapay zekâ destekli scareware engelleyici, kullanıcıları dolandırıcılık amacı güden kötü niyetli sitelerden korumayı hedefliyor. Bu özellik, yerel bir makine öğrenimi modeli kullanarak dolandırıcılık amaçlı açılan tam ekran sayfalarını tespit edebiliyor ve kullanıcılara uyarı vererek müdahale edebiliyor. Böylece dolandırıcılığa yönelik tehditlerin daha etkili bir şekilde engellenmesi sağlanıyor.

DOLANDIRICILARA KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Edge, kullanıcıyı tam ekran dolandırıcılık sayfalarına karşı korumak için otomatik olarak devreye giriyor. Bu tür bir sayfa tespit edildiğinde, tarayıcı sayfanın tam ekran modunu kapatıyor, sayfanın sesini devre dışı bırakıyor ve kullanıcıya bir uyarı ekranı sunuyor. Uyarı ekranında ziyaret edilen sayfanın küçük bir önizlemesi de gösteriliyor. Kullanıcılar, karşılaştıkları dolandırıcılık sayfalarını Microsoft Defender SmartScreen hizmetine bildirebiliyor ve böylece sayfa güvenlik ağına ekleniyor.

YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER KULLANICILARLA BULUŞUYOR

Microsoft, bu yenilikçi özelliği ilk kez kasım ayında düzenlenen Ignite etkinliğinde tanıttı. Şu anda ise scareware engelleyici özelliği, Edge’in son kararlı sürümünde önizleme olarak sunuluyor. Kullanıcıların bu özelliği aktif hale getirmeleri için tarayıcılarının gizlilik ayarlarından manuel olarak etkinleştirmeleri ve ardından Edge’i yeniden başlatmaları gerekiyor. Microsoft’un bu yeni güvenlik özelliği, dolandırıcılık amacı taşıyan kötü niyetli sitelere karşı önemli bir koruma sağlarken, kullanıcıların internet üzerindeki deneyimlerini daha güvenli hale getireceği görünüyor.