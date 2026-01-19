Edin Dzeko İçin Schalke 04 İle Görüşmeler Başladı

Fenerbahçe’den ayrılarak Serie A takımı Fiorentina’ya transfer olan Edin Dzeko, İtalya’da beklediği başarıyı bulamaması üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşadı.
SCHALKE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bundesliga II lideri Schalke 04’ün Edin Dzeko’ya yöneldiği bildiriliyor. Alman kulübünün, tecrübeli futbolcu ile resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor.
15 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR
Fiorentina’dan ayrılmayı planlayan Edin Dzeko, eğer transfer süreci olumlu sonuçlanırsa uzun bir aradan sonra Almanya’ya geri dönmüş olacak.