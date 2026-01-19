Edin Dzeko İçin Schalke 04 İle Görüşmeler Başladı

edin-dzeko-icin-schalke-04-ile-gorusmeler-basladi

Fenerbahçe’den ayrılarak Serie A takımı Fiorentina’ya transfer olan Edin Dzeko, İtalya’da beklediği başarıyı bulamaması üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşadı.

SCHALKE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bundesliga II lideri Schalke 04’ün Edin Dzeko’ya yöneldiği bildiriliyor. Alman kulübünün, tecrübeli futbolcu ile resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor.

15 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR

Fiorentina’dan ayrılmayı planlayan Edin Dzeko, eğer transfer süreci olumlu sonuçlanırsa uzun bir aradan sonra Almanya’ya geri dönmüş olacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Zincirleme Kaza: Yaya Geçidinde Aniden Fren Yaptı

Mersin'de, yayaya yol vermek isterken ani fren yapan bir sürücü, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Çamura Saplanan Karacanın Kurtarılması İçin Ekipler Seferber Oldu

Bozkurt ilçesinde bir karaca, uçurumdan düşüp çamura sürüklendi. Orman ekipleri, hayvanı kurtararak güvenli bir şekilde geri götürdü.
Gündem

Aksaray’da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole devrilerek kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Gümüşhane’de Kış Mücadelesi İçin Yoğun Çalışma

Gümüşhane'nin yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 1 metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele ederek ulaşımın aksamaması için seferberlik halinde.
Gündem

Samsun’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında henüz detay verilmedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.