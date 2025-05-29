Edirne’de Başsız 3 Köpek Bulundu

ŞOK EDİCİ KEŞİF

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız üç ölü köpek bulundu. Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasında bulunan tarlada ATV ile dolaşan Şenol Göksu, çukurdan ağır bir koku geldiğini fark etti. Göksu, su dolu çukurda başları olmayan üç ölü köpeği gördü ve hemen durumu yetkililere bildirdi.

ACILARINI PAYLAŞTILAR

Şenol Göksu, arkadaşıyla birlikte ATV ile gezmeye çıktıklarını belirterek, “Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde üç ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz” dedi.

HAYVAN HAKLARI İÇİN TALEPLER

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, olayın üzücü olduğunu ifade ederek, “Su dolu çukurda başları olmayan üç ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarız ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz” diye konuştu.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Diğer yandan, belediye ekipleri, köpeklerin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı.