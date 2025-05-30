“Edirne’de Başsız 3 Ölü Köpek.”

ÜÇ ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Edirne’nin Keşan ilçesinde, tarla kenarındaki su dolu bir çukurda başsız üç ölü köpek bulundu. Edinilen bilgilere göre, Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasındaki tarlada ATV ile dolaşan Şenol Göksu, su dolu çukurdan ağır bir koku yayıldığını fark etti. Göksu, çukurda başsız üç ölü köpek gördü ve durumu yetkililere bildirdi.

DEHŞET VERİCİ BİR DURUM

Şenol Göksu, arkadaş ile birlikte ATV’yle gezmeye çıktıklarını belirterek, “Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde üç ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz” şeklinde konuştu.

OLAYI KINIYORUZ

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci ise olayın üzücü olduğunu ifade etti. Cebeci, “Su dolu çukurda başları olmayan üç ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa, yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarız ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz” diye belirtti.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Diğer yandan, belediye ekipleri, ölü köpekleri bulunduğu yerden almak için çalışma başlatmış durumda. Bu durum, sokak hayvanlarının korunması adına atılan adımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.