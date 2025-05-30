Edirne’de Başsız 3 Ölü Köpek Bulundu

ÜZÜCÜ OLAY KEŞAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu. Alınan bilgiler doğrultusunda, Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasındaki tarlada ATV ile dolaşmaya çıkan Şenol Göksu, tarla kenarındaki çukurdan ağır bir koku yayıldığını fark etti. Göksu, su dolu çukurda 3 başsız ölü köpek gördü ve durumu yetkililere bildirdi.

DEHŞET VERİCİ GÖRÜNTÜLER ANLATILDI

Şenol Göksu, arkadaşlarıyla bölgedeki gezintilerinin detaylarını aktararak, “Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde 3 ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz” dedi.

HAYVAN KORUMA DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci ise yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirtti. Cebeci, “Su dolu çukurda başları olmayan 3 ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa, yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarım ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Diğer yandan, belediye ekipleri ölü köpekleri bulundukları yerden almak için gerekli çalışmalara başladı.