Edirne’de Çok Sayıda Kaçak Göçmen Yakalandı

ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALAMA

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayı planlayan, kadın ve çocuklar da dahil, 20 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgilere göre, Uzunköprü’ye bağlı Saçlımüsellim köyü yakınlarında, Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği devriye sırasında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 19’u Afganistan, 1’i İran uyruklu toplam 20 kaçak göçmen ele geçirildi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN TESLİM EDİLECEK

Yakalanan kaçak göçmenlerin, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildiriliyor. Kadın ve çocukların da arasında bulunduğu bu grup, yasadışı yollarla ülke dışına çıkmayı amaçlıyordu.