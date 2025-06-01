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Edirne’de Heykel Ele Geçirildi

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen bir kadın heykeli ele geçirdi ve bu olayla ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılma girişimini tespit etti. Bu kapsamda, Manisa’dan hareket eden otomobil Edirne’nin girişinde durduruldu.

DÖNEMİN EN İKONİK ESERLERİNDEN BİRİ

Durdurulan araçta yapılan aramalar sonucunda, bagajda çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyundaki mermer kadın heykeli bulundu. Olayla ilgili olarak üç zanlı, ekipler tarafından gözaltına alındı ve heykel müze yetkililerine teslim edildi. Müze yetkilileri, başsız heykelin 19’uncu yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğunu ifade etti.

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