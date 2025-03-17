Edirne’de Kaçak 25 Şüpheliye Yakalama Operasyonu

KAÇAK GÖÇ VE TERÖR OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Terör örgütüne üyelikten aranan şahısların sınırdan geçip kaçmaya çalıştığı kaydediliyor. Güvenlik güçleri, sınır bölgelerinde kaçaklara yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Edirne’de güvenlik güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yeni bir açıklama geldi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü FETÖ, 3’ü PKK örgütüne mensup olmak üzere toplam 25 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bu şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yerlikaya, “Edirne’de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan; 14’ü FETÖ Terör Örgütü üyesi, 3’ü PKK/KCK Terör Örgütü üyesi ve 8’i Asayiş suçlarından (kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti) aranan toplam 25 şüpheli, sınır bölgesinde yakalandı” ifadelerini kullandı. Kendisine bağlı ekiplerin yaptığı operasyonlar neticesinde, 13 şüpheli tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ŞART

Sınırlarımızda uygulanan ve devam eden fiziki güvenlik tedbirlerinin, terör faaliyetlerinin önlenmesi, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin sağlanması açısından elzem olduğu ifade ediliyor. Bakan Yerlikaya, yürütülen kararlı çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında, 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında, 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu (FETÖ, PKK/KCK) ve 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu vb. hapis cezası almış olan) olmak üzere toplam 2304 şahsın yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandığını belirtti. Edirne Valisi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini de tebrik etti.