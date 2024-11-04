Edirne’de Kadınlar Lezzet Yarışması Yaptı

GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDE KABURGA ETLİ LAHANA SALMA YARIŞMASI

Edirne’de gerçekleştirilen Gastronomi Festivali’nde 8 ev hanımı, en lezzetli ‘kaburga etli lahana salma’ hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. 1-3 Kasım tarihleri arasında Edirne Valiliği’nin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali’nin son gününde farklı kategorilerde yemek yarışmaları yapıldı. Ev hanımları, Edirne’ye özgü en lezzetli kaburga etli lahana salmayı hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Karaağaç’taki tarihi tren garında yapılan festivalde jüri üyeleri, hazırlanan yemekleri sunum, lezzet, teknik ve hijyen açısından puanlayarak değerlendirdi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ÇEYREK ALTIN

Renkli görüntülere sahne olan festivalde 72 yaşındaki Bedriye Aladağ, birincilik ödülüne layık görülerek çeyrek altın kazandı. 1968 yılında Batı Trakya’dan Edirne’ye göç ettiğini belirten Aladağ, katıldığı her yarışmada dereceye girdiğini ve bu duruma mutlu olduğunu ifade etti. Yarışmada ikinci olan Şenay Sağlam ve üçüncü olan Remziye Korkan ise 24 ayar altınla ödüllendirildi. Aladağ, “Yemeklerimi çok lezzetli yaparım. Her sene yarışmalara katılırım, ödül kazanırım. Buraya gelince çok heyecanlanıyorum. Bu garda geçmişi hatırlıyorum,” dedi.

OSMANLI MUTFAĞI TANITILIYOR

Edirne’nin Osmanlı Cihan Devleti’nin uzun yıllar başkenti olduğunu vurgulayan yarışmacılardan Şükriye Bilgiç, “Edirne, zengin bir mutfağa sahip. Unutulmaya yüz tutan yemeklerimiz yeni basılan kitabımızla tanıtılıyor. Bu yemeklerin tadılması önemli ve tüm Türkiye Osmanlı mutfağını tanıyacak,” şeklinde konuştu. Yurtdışından gelen birçok turistin yarışmayı beğendiğini belirten Bilgiç, bu tür etkinliklerin devam etmesini umduğunu ifade etti.

YEMEK YAPMA HEYECANI

Yarışmacılardan Gülseren Topçu, “Bu event Edirne ve yurtdışından gelenler için çok güzel. Bu atmosferi solumak benim için heyecan verici. Yemek yapmayı çok seviyorum. Edirneliyim, bir çocuk annesiyim ve burada bulunmaktan mutluyum,” diye belirtti. Yarışma, yapılan yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.