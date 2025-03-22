Edirne’de Kuraklık Çeltik Üretimini Zorluyor

Edirne, Türkiye’nin çeltik üretiminin yüzde 38,4’ünü karşılayarak lider konumda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 486 bin dekarlık bir alanda toplamda 391 bin 101 ton çeltik üretildi. Ancak iklim değişikliğinin etkileri burada ciddi bir şekilde hissediliyor. Kuraklık sorunları nedeniyle özellikle son iki yılda çeltik üretim sezonlarında büyük su problemleri yaşandı. Çiftçiler, çeltik tarlalarına ulaşan su miktarını artırmada zorluklar ile karşılaştı.

verim kaybı en aza indirildi

Geçen yıl çeltik veriminin azalması için Meriç ve Tunca nehirlerinden dönüşümlü sulama yöntemleri uygulandı ve ek olarak su kuyuları açıldı. Bu tedbirler sayesinde çeltikteki verim kaybı en aşağı çekildi. Bu yıl, çiftçilerin çeltik sezonunda sorun yaşamamaları amacıyla ekim alanları, İl Kuraklık Kriz Merkezi ile İl ve İlçe Çeltik Komisyonları tarafından belirlenmesi planlandı.

çeltik yerine ayçiçeği ekimi yapıldı

Kurak bir kış geçiren Edirne’de nehirlerdeki su seviyesinin düşük olması endişelere neden oldu. Bazı çiftçiler, çeltik tarlalarını sürüp ayçiçeği ekmeyi tercih etti. Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, iklim değişikliği karşısında bölgenin kurak bir dönemden geçtiğini belirtti. Edirne ve çevresinde yağış miktarlarının azaldığını ve sıcaklıkların arttığını vurgulayan Uludağ, “su sorunları baş gösteriyor” açıklamasında bulundu.

suyu kontrol etmemiz lazım

Uludağ, suyun tarımsal üretim açısından hayati değer taşıdığını ifade etti. “Çeltik ve diğer ürünleri sulayabilmek için suyu kontrol etmemiz lazım” diyen Uludağ, iklimdeki değişimin, sıcaklık artışının ve yağış dengesizliğinin sulama sorunlarını artırdığını da belirtti. Ayrıca, nüfus artışının su ihtiyaçlarını artırdığını ve bu durumun tarımsal su kullanımını olumsuz etkilediğini vurguladı. “Suyun tasarruflu kullanılması ve yönetimi önemli bir konu” diye ekledi.

akarsularımız olması gereken seviyede değil

Uludağ, normalde kış ve ilkbahar aylarında Meriç ve Tunca nehirlerinin yüksek debili akması gerektiğini, ancak son yıllarda durumun değiştiğini ifade etti. “Akarsularımız olması gereken seviyede değil” dedi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklık ve aşırı sıcakların tarımsal üretim üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Çeltik sulamalarında dönüşümlü sisteme geçtiklerini belirten Arabacı, “Nehirlere suyun ulaşmasını sağlamak amacıyla tedbirler aldık” diye konuştu.

suyun az olması üretimi tehdit ediyor

Arabacı, çeltik ekim döneminin yaklaşmasıyla, nehir debilerinin yine çok düşük olduğunu belirtti. “Suyun az olması üretimi tehdit ediyor” diyen Arabacı, bu yıl tarımsal üretimin çok zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi. Su sıkıntısının kalıcı çözümü için Çömlekköy Barajı gibi projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Üreticileri bilgilendirerek bu yıl sorunsuz bir süreç geçirebilmek için çaba sarf edeceklerini vurguladı.