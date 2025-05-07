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Edirne’De Şiddetli Yağışlar Etkili Oldu

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SOĞUK HAVA YERİNİ SICAKLIĞA BIRAKTI

Yurt genelindeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, baharın gelmesiyle birlikte bazı bölgelerde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Edirne’de meydana gelen şiddetli yağış ve dolu, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

YAĞIŞLAR YOLLARI GÖLE DÖNDÜRDÜ

Edirne’deki yoğun yağışlar nedeniyle Saraçlar Caddesi’nde bazı yollar adeta göle dönüşürken, bu durum sürücüleri ve yayaları zor durumda bıraktı. Yağışların şiddeti, şehirde bazı bölgelerde ciddi su birikintilerine yol açtı.

VATANDAŞLAR İÇİN UYARI YAPILDI

Ayrıca, vatandaşlar saçak ve tente altlarında yağışın dinmesini beklerken, esnaf da iş yerlerinin kepenklerini ve zeminini temizleme çabası içine girdi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyor.

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