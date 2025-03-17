Edirne’de Sınır Kaçaklarına Büyük Darbe

TÜRKİYENİN SINIR BÖLGELERİNDE YAPILAN OPERASYONLAR ARTIK YAYGINLAŞIYOR

Terör örgütüne üyelikten aranan kişiler, sınırdan geçerek yurtdışına kaçmaya çalışıyor. Güvenlik güçleri, bu durumla ilgili olarak sınır bölgelerinde kaçaklara karşı çalışmalarını devam ettiriyor. Edirne’de güvenlik güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yeni bilgiler paylaşıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ÖNEMLİ YAKALAMALAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 14’ü FETÖ, 3’ü PKK mensubu olmak üzere toplam 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan bu şüphelilerden 13’ünün tutuklandığını, 8’inin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığını ifade etti. Bakan, “Edirne’de son 1 hafta içinde yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan; 14’ü FETÖ Terör Örgütü üyesi, 3’ü PKK/KCK Terör Örgütü üyesi ve 8’i asayiş suçlarından (kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti) aranan toplam 25 şüpheli, sınır bölgesinde yakalandı” şeklinde açıklamada bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE ETKİLİ ADIMLAR ATILIYOR

Sınır güvenliğinin artırılmasına yönelik alınan tedbirler, terör faaliyetlerinin engellenmesi, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı da dahil olmak üzere kaçakçılıkla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi için kritik öneme sahip. Bakan Yerlikaya, yürütülen kararlı çalışmalar sonucunda 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 887 göçmen kaçakçısı organizatörünün, 652 terör örgütü mensubunun (FETÖ, PKK/KCK) ve adli suçlardan (kasten öldürme, uyuşturucu vb.) hapisten mevcut cezası olan 765 kişinin yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandığını belirtti. Gösterdiği başarılarından dolayı Edirne Valisi, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı, Edirne İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nü tebrik etti.