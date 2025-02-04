Ege’de Büyük Deprem Beklentisi Arttı Mı?

EGE DEPREMLERİ VE GÜNDEMDEN HABERLER

Ege Bölgesi, hem Yunanistan hem de Türkiye için sürekli bir endişe kaynağı haline geldi. Bölge, her 15 dakikada bir sallanmaya devam ederken, Prof. Dr. Ahmet Ercan son gelişmeleri paylaştı. Peki, Ege depremlerinin nedenleri neler?

DURUMUN CİDDİYETİ VE SANCILAR

Prof. Dr. Ercan, yaşanan sayısız depremin gelecekte neler doğurabileceğine dair kaygılarını dile getirdi. “Ege Denizi ortasında yerin doğum sancısı sürüyor. Ege’de sancı sürüyor, deprem fırtınası Santorini (Thira) yanardağ adası, Anafi, Amorgos, Aniye, Skinos ve Naksos adaları ile çevrili yaklaşık 50 km yarıçaplı bir çember içinde gerçekleşiyor. Sancı büyük. Ne doğuracağı kuşkulu. Bu deprem fırtınası çemberi içinde 1 ile 4 büyüklüğünde depremcikler ve ayrıca 4 ile 5 arasında olan küçük depremler gözlemleniyor. Bu küçük depremler genellikle 5 km derinlikte yer alıyor. Kimileyin bu derinlik 1 km, kimileyin ise 20-26 km kadar ulaşabiliyor. Depremlerin düzeninde herhangi bir yönlenme yok. Genellikle çember biçiminde olan depremlerdeki kırılmalar oldukça küçük göçüntülü. Son dört gündür deprem yoğunluğunda azalma yok, yerin sancısı her geçen gün devam ediyor. Santorini çemberinin Türkiye’ye uzaklığı 140-150 km, Atina’ya uzaklığı ise yine 140-150 km Tüm bu verilerin ortasında Girit’in kuzeyinde bulunan konum, Güney Ege dalma batma kuşağının yaklaşık 150 km kuzeyinde yer alıyor. Bu alan, birinci önemde dalma batmalı deprem oluşum kuşağıdır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ Mİ VAR?

Prof. Dr. Ercan, bilim insanlarının iki ana görüşe ayrıldığını belirtti ve genel kanının büyük bir deprem beklentisi olduğunu aktardı. “Jeofizik açıdan buradan kaygılanan durum şu: Acaba bu deprem fırtınası ile sancı sonunda Santorini yanardağının yaklaşık 50 ile 60 km kuzeyde yeni bir yanardağ mı doğacak, yoksa burada yıkıcı büyük bir deprem mi olacak? Jeofizik bilimciler ikiye ayrılmış durumda. Çoğunluk burada büyük ölçekte bir deprem bekliyor ve bu depremi bir süpürtü dalgasının takip edeceğini düşünüyor. Bu süpürtü dalgalarının, gerek Pelepones kıyılarında, gerek Türkiye Anadolu kıyılarında, ayrıca adalarda olumsuz etkiler yaratacağı tahmin ediliyor.”

YANARDAĞ PATLAMASI MÜMKÜN MÜ?

“Öteki bir beklenti de burada patlamalı değil, püskürmeli bir yanardağ oluşması. Püskürmenin yarattığı kaynar kül bulutlarının çevre üzerindeki etkisi olabilir. Depremcikler oluyor, yerden uğultular ve gümbürtüler geliyor. Doğa olayları denetlenemez. Şu an beklemedeyiz, olayları sadece izliyoruz. Bugün için Türkiye kıyılarında çekinceli bir durum söz konusu değil. Yunanistan, özellikle Santorini Adası’nda yaşayanları tahliye etmeyi sürdürüyor. Sancının sonucunu bekliyoruz.”