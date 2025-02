Ege’deki Depremler Türkiye’yi Etkiler Mi?

Ege Denizi’nde meydana gelen sismik dalgalanmalar bugün de devam ediyor. Yunanistan’a bağlı Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda peş peşe depremler yaşanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu deprem fırtınasındaki sarsıntı sayısının 400’ün üzerine çıktığını belirtti. AFAD tarafından yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade ediliyor. Bölgedeki sarsıntılar ise hala sürmekte.

DEPREMLERİN ETKİSİ HAKKINDAKİ MERAKLAR

Bölgedeki bu depremlerin Türkiye üzerinde ne kadar etkisi olacağı ise sıkça merak edilen bir konu. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bölge depremlerinin doğal olduğunu ve olağan bir durum olduğunu ifade etti. Ancak normal aktivite dışında bir süreç yaşandığını kaydeden Akgün, “Elimize ulaşan güncel verilere göre buna ‘deprem fırtınası’ denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz.” şeklinde konuştu. Volkanik aktivitenin taze olduğunu ve bunun depremleri tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda kesin bir verinin bulunmadığını açıklayan Akgün, her türlü duruma karşı tetikte olunması gerektiğini belirtti.

TSUNAMİ RİSKİ ÜZERİNE DEĞERLENDİMELER

Akgün, tsunami riski hakkında da “Tsunami gelişebilmesi için 6’nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğündeki depremler dalga yükseltir ama çok hasar yaratacak boyutta değildir.” değerlendirmesini yaptı. Türkiye açısından durumu ele alan Akgün, Ege Denizi’nde şu an için daha büyük depremlerin öngörülmediğini belirtti. “Bölge, her zaman 7 civarında depremler üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda meydana gelecek etkiler depremlerin büyüklükleriyle orantılı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, AFAD her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yaparak anlık gözlemlediklerini ve buna karşı eylem planlarının hazır olduğunu da vurguladı.

ART ARDA GELEN DEPREMLER

AFAD verilerine göre, 10.42 ile 11.26 saatleri arasında 4.2, 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde üç deprem kaydedildi. Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin sayısı 400’ü aştı. 28 Ocak’tan itibaren yoğunlaşan sarsıntılardan en büyüğü 4.8 büyüklüğünde oldu. Sarsıntıların Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldiği ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği belirtildi. Türkiye kıyılarına en yakın depremin ise 140 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİLERE DİKKAT

2011-2012 yıllarında aynı bölgede yaşanan benzer yoğun sismik aktivitelerin, 14 ay boyunca sürdüğü ve herhangi bir volkanik patlamaya neden olmadığı hatırlatıldı. Gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edilirken, vatandaşların sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

SANTORİNİ’DE TEDBİRLER ALINDI

Santorini Adası çevresinde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle adada bulunan bazı etkinlikler ve toplantılar iptal edildi. Bugün kreşlerde ve okullarda eğitime ara verildi.

DEVLET VE UZMANLARDAN ÖNLEMLER

Yunanistan Başbakanı Miçotakis liderliğinde yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı önlemler değerlendirildi. İlgili bakanlıklar, vatandaşlardan alınan tedbirlere ve yasaklara uymalarını istedi.

DEPREMLERİN TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda gerçekleşen depremler hakkında dikkatli olunmasını önerirken, “Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ’DEN AÇIKLAMALAR

NTV yayınında jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede son iki günde 250’nin üzerinde deprem yaşandığını ve bunların 26’sının 3.5 ve üzerinde olduğunu belirtti. Tüysüz, “Depremler bir deprem fırtınası olarak adlandırılıyor.” şeklinde ekledi. Bu depremlerin çoğunlukla 6’ya kadar uzandığını ancak 7 ve üzeri yıkıcı depremlere neden olmayacağını ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ SISMİK AKTİVİTELER

Santorini Adası’ndaki 2012 yılındaki sismik hareketlilik de benzer şekilde 14 ay boyunca devam etmişti. O dönemde bir volkanik patlama olmamıştı ve en son MÖ 1600 yıllarında bir patlama yaşanmıştı. Santorini, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir bölge olmaya devam ediyor.